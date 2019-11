Eeklo verliest na ruim 30 jaar jaarlijkse Balloonmeeting, organisatie zoekt nieuwe locatie

Het botert niet tussen de organisatie van de Meetjeslandse Balloonmeeting en het nieuwe stadsbestuur van Eeklo. Ze raken het niet eens over de subsidie die het evenement krijgt. Volgens de organisatie is de huidige steun van de stad (12.500 euro) te laag en moet die omhoog. Daar wil Eeklo niet van weten omdat er ook nog andere evenementen zijn die, volgens de stad, een subsidie verdienen. De organisatie van de Balloonmeeting neemt daarom een drastische beslissing: ze trekt weg uit Eeklo, de stad waar de balloonmeeting ontstond. "De organisatie wordt elk jaar duurder, het is niet haalbaar zonder ondersteuning", zegt Guy Bral van de Balloonmeeting.

Valse belofte?

Volgens de organisatie van de meeting houdt het nieuwe stadsbestuur van Eeklo zich niet aan haar beloftes. "Er is een nieuwe bestuursploeg en bij haar aantreden was ze erg enthousiast over de meeting. Ze wilde ze nog groter en schoner maken. Ze stonden er helemaal achter", zegt Bral. "Uiteraard waren wij voor die visie te vinden maar dan moet er natuurlijk extra geïnvesteerd worden. Daar heeft de stad nu twee maanden over onderhandeld en nu krijgen we te horen dat er geen extra centen zijn."

Extra centen nodig

Een financiële injectie is nodig omdat er heel wat dingen bij gekomen zijn de voorbije jaren volgens Bral. 'We moeten vergunningen aanvragen en betalen, verzekeringen regelen, security voorzien. Daarnaast moeten we ook onze gasten ontvangen, de buitenlandse ballonvaarders. Daar voorzien we catering voor én ook overnachtingen. Die zaken zijn de laatste jaren alleen maar duurder geworden."

Tegen begin 2020 nieuwe locatie

De balloonmeeting vindt traditioneel plaats op het einde van juli, de organisatie moet dus snel een nieuwe locatie vinden. "Er zijn al verschillende contacten geweest, in het Meetjesland. De nieuwe locatie moet voldoende ruim zijn: voor de ballonnen om te kunnen opstijgen, voor het publiek, voor de animatie... We willen ten laatste eind januari weten waar we heen gaan. Dan wordt het nog hard werken om alles rond te krijgen."

"Ontgoocheling bij de fans"

Volgens Bral zijn er al heel wat teleurgestelde reacties van inwoners van Eeklo én andere Meetjeslanders. Het evenement was de voorbije jaren dan ook uitgegroeid tot een echte traditie. De allereerste 'Balloonmeeting Eeklo' vond plaatst in 1986, in de jaren '90 kon het ballonfestival tot 30.000 bezoekers lokken. Er bestaat nu enkel nog een waterkansje dat ze toch in Eeklo blijven: "De stad Eeklo liet heel duidelijk weten dat er niet onderhandeld kan worden. Als ze zich bedenkt en ons toch tegemoet komt, dan kan er misschien nog een oplossing uit de bus komen", zegt Bral.