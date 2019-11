Enkel oesters eten in maanden met een 'r'? Die vuistregel blijkt al 4.000 jaar oud

Cannarozzi zei dat het gebruik van de zeeslak Boonea impressa om na te gaan rond welke tijd van het jaar de oesters geoogst werden, een onafhankelijke methode biedt om de oude patronen bij het verzamelen van oesters vast te leggen. Deze benadering kan andere archeologische methoden aanvullen, waaronder de analyse van stabiele isotopen en het onderzoeken van groeiringen in de schelpen.

Kowalewski zei dat de methode ook toegepast zou kunnen worden bij de studie van andere mariene ongewervelden, als de levenscyclus van de organismen die als 'klokken' dienst doen, voldoen aan een aantal sleutelvoorwaarden.

"Als je soorten hebt met een levensduur van een jaar of minder, met consistente groeipatronen en voorspelbaar gedrag wat het schieten van kuit betreft, zou je ze mogelijk ook als klok kunnen gebruiken", zei hij. "Mogelijk zullen we in staat zijn om dit soort van strategie ook te gebruiken om de populatiedynamiek of de natuurlijke geschiedenis te reconstrueren van meerdere soorten, in het bijzonder van soorten die uitgestorven zijn."

Cannarozzi en Kowalewski benadrukten het belang van interdisciplinaire samenwerking wanneer men onderzoeksvragen die al lang meegaan op nieuwe manieren wil aanpakken. Hun project combineerde paleontologie - de studie van fossielen en andere biologische overblijfselen - met archeologie - waarbij de nadruk ligt op de menselijke geschiedenis. In de specialisatie van Cannarozzi - milieu-archeologie - worden ook de nauwe relaties tussen de mens en zijn natuurlijke hulpbronnen onderzocht.

"Mensen hebben de verspreiding, de levenscyclussen en de aantallen van organismen beïnvloed in de loop van de tijd, zei ze. "Als we begrijpen hoe mensen in het verleden in een wisselwerking stonden met hun omgeving en hoe ze die beïnvloed hebben, kan dat informatie opleveren voor onze huidige inspanningen om het milieu te beschermen."

De studie van Cannarozzi en Kowalewski is gepubliceerd in PLoS ONE. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Florida Museum of Natural History.