Open VLD wil mensen met dementie recht geven op euthanasie

Sammy Mahdi, voorzitter van Jong CD&V en kandidaat-voorzitter van CD&V, wil het debat aangaan over het wetsvoorstel: "Ik sta daar in principe ook voor open. Wat wel van belang is, is dat we er op een verstandige manier mee omgaan. In alle ethische thema's die vandaag in het parlement besproken worden, moet je vaststellen dat het allemaal heel snel moet gaan en dat de wetgeving die dan tot stand komt, niet altijd de beste is."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: