Dit zijn jullie 10 favoriete voorleesboeken tijdens deze Voorleesweek

"Ik kreeg als kind niet genoeg van dit boek", liet Sofie De Keyser uit Antwerpen ons weten. Ze is zwanger van haar eerste kind en ook zij kijkt er nu al naar uit om er uit voor te lezen. "Er zitten zoveel fijne figuurtjes in het boek: de kakkerlak ZaZa, Dollie de Duif, de Stampertjes, ... Ik luister nog steeds naar elke schelp, om te checken of ik misschien toevallig de Lispeltuut gevonden heb, die me de weg kan wijzen (letterlijk, of in het leven :-))."