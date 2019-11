Federaal migratiecentrum Myria wil meer "ogen en oren" om slachtoffers van mensenhandel op te sporen

Uit het jaarrapport blijkt dat de politiediensten in ons land vorig jaar 358 gevallen van mensenhandel hebben opgetekend. Dat zijn er bijna 30 meer dan in 2017 (329). In het overgrote deel van de gevallen ging het om seksuele (177) of economische uitbuiting (161). De slachtoffers werden met andere woorden gedwongen tot prostitutie of moesten onbetaalde (of onderbetaalde) arbeid verrichten.