Fietser belandt onder vrachtwagen aan oprit van E313 in Paal

De fietser reed vanuit Beringen naar Paal. Een vrachtwagenchauffeur die naast hem reed, sloeg ter hoogte van de E313 rechtsaf. Hij wilde de snelweg richting Antwerpen op rijden. De fietser kwam daarbij onder de vrachtwagen terecht. Hij raakte zwaargewond. Hij moest lange tijd gereanimeerd worden. De vrachtwagenchauffeur was in shock.

Verkeersdode

Op dezelfde steenweg is donderdagochtend ook al een automobilist om het leven gekomen. Een vijftiger uit Duitsland reed met zijn auto frontaal tegen een boom langs de Beringensteenweg, op de grens tussen Schaffen (Diest) en Paal. Een verkeersdeskundige van het gerecht onderzoekt nog hoe het ongeval precies gebeurd is. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de man 100 km per uur reed, terwijl je op die plek maar 70 km mag rijden.