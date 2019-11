"Focus in euthanasiedebat voor mensen met dementie ligt op angst en mensonwaardigheid, ze kunnen wel degelijk gelukkig zijn"

"Op dit moment wordt er gekeken naar mensen met dementie vanuit een negatief model. We kijken naar de manier waarop ze zaken verliezen en niet meer kunnen. Dat komt redelijk negatief over. Mensen met dementie hebben ook nog heel wat krachten. We kunnen hen wel degelijk een beter gevoel en een betere kwaliteit van leven geven", zegt Katrin Gillis in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Het belangrijkste dat wegvalt bij dementie is het vermogen om verbaal te kunnen communiceren. Wij moeten een beroep doen op het gedrag van die mensen om met hen te communiceren. Het gedrag zegt heel veel, niet alleen bij bewoners met dementie, maar bij iedereen. Het interpreteren van het gedrag is niet altijd eenvoudig. We merken wel dat als we de juiste tools gebruiken en we ons daarop trainen, dan lukt het. We kunnen bij die mensen inspelen op de persoonlijke behoeften die ze net als mensen zonder dementie hebben."

"Zorg, tijd en aandacht is ervoor nodig. Het is een stukje vallen en opstaan met contact hebben met mensen met dementie. Het lukt in veel gevallen wel."