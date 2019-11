Geen TW Classic volgende zomer? Gemeente Haacht wil niet weten van 7 festivaldagen in Werchter

Live Nation wil op 20 juni Werchter Boutique organiseren, met Taylor Swift als headliner en op zondag 19 juli Werchter Boutique Pop-Up met Billie Eilish als top of the bill. Rock Werchter staat dan weer gepland van 2 tot en met 5 juli. Volgens schepen Tom Van der Auwera heeft Live Nation nu ook de vraag gesteld om TW Classic op zondag 21 juni te mogen organiseren op de festivalweide van Werchter, de dag na de eerste Werchter Boutique. Maar dat zien ze in Haacht niet zitten.

Overlast

"Dat betekent dat er nu zeven festivaldagen zouden zijn", zegt Tom Van der Auwera. "In het verleden was het maximum altijd zes festivaldagen. De artiest die ze nu geboekt hebben bij Werchter Boutique Pop-Up is Billie Eilish, ze is momenteel erg populair en Live Nation zal op die hype willen springen. Het is dus volkomen terecht dat ze dat doen, maar er moet natuurlijk met een aantal zaken rekening gehouden. De omwonenden kunnen het immers niet blijven slikken dat er kort na mekaar zoveel festivaldagen plaatsvinden. Daarnaast brengt zo'n festival ook voor ons organisatorisch heel wat mee."