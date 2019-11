Google wordt strenger voor politieke adverteerders

Google wil naar eigen zeggen ook misleidende boodschappen in politieke reclame strenger aanpakken. "We erkennen dat sterke politieke dialoog een belangrijk deel van de democratie is. Niemand kan ooit élke politieke claim, tegenclaim en insinuatie deftig controleren. We verwachten dus dat het aantal advertenties waarop we zullen ingrijpen, erg beperkt zal zijn. Maar voor duidelijke overtredingen doen we dat zeker."

Zich niet te veel moeien, maar bij duidelijke misleiding wel tussenbeide komen, dus. Daarmee plaatst Google zich ergens in het midden tussen de aanpak van de sociale netwerken Facebook en Twitter.

Facebook liet eind vorige maand al weten dat het politieke advertenties van kandidaten of partijen niet op feitelijke onjuistheden gaat controleren. Twitter daarentegen stopt vanaf 22 november dan weer helemaal met het tonen van politieke reclame.