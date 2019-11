Hendrik Bogaert (CD&V): "Uitbreiding abortus en euthanasie is voor mij een breekpunt voor het concept België"

In het parlementair halfrond zelf was vanmiddag nauwelijks nieuws te rapen. De restregering van premier Sophie Wilmès (MR) is niet alleen in lopende zaken, maar leek vanmiddag op een regering in uitdovende zaken.

Maar liefst zes ministers waren niet aanwezig om vragen van Kamerleden te beantwoorden. De ministers Didier Reynders (MR), Philippe De Backer (Open VLD) en Pieter De Crem (CD&V) zijn mee met de handelsmissie in China, minister Alexander De Croo (Open VLD) is in Luxemburg voor een Europese top en de ministers Koen Geens (CD&V) en Nathalie Muylle (CD&V) waren naar de begrafenis van de partner van een kabinetsmedewerker. Gevolg: de wel aanwezige ministers lazen de antwoorden van afwezige collega's dan maar gewoon voor.