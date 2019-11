Hoe omgaan met pesten op school? "Stel dynamisch en transparant antipestbeleid op", zeggen onderzoekers

“Maak een dynamisch, transparant antipestbeleid op maar zeker geen eenheidsworst", raadt Luts de scholen aan. "Het is belangrijk om te kijken naar welk soort mensen er in de school les volgen en werken en wat hun competenties en talenten in het omgaan met pesten zijn. Maak een pestbeleid op maat van de populatie van de school. Het is ook interessant dat iedereen in de school daarin zijn steentje kan bijdragen."

"Scholen kunnen ook best op zoek gaan naar het meest laagdrempelige antipestbeleid", vult Joos aan. "Dat is veel doeltreffender dan het meest "ideale" pestbeleid na te streven."

Pimento vindt het ook belangrijk om jongeren te leren wat opkomen voor een ander of voor zichzelf in een pestsituatie kan betekenen. "Jongeren die plots op een pestsituatie moeten reageren, kunnen dat ook op een agressieve manier doen. Daarom vinden jongeren het belangrijk op voorhand manieren te kennen om ermee om te gaan", zeggen Joos en Luts. "De pester afdreigen of in elkaar slaan zijn manieren om op te komen voor iemand die gepest wordt, maar die we natuurlijk niet willen stimuleren."