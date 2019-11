Iedereen Chinees: Guo Shanshan, oud-studente KU Leuven, "In China kan je je dromen waarmaken"

"Wat mijn tijd op KU Leuven vooral gedaan heeft is mijn geest openen", zegt ze. "Voordien was ik een heel traditioneel Chinees meisje. Maar in Leuven leerde ik studenten uit de hele wereld kennen, en dat heeft mijn opvattingen over het leven, over werk, over onderwijs en over wat succes is, helemaal veranderd." Als ik vraag of het ook haar opvattingen over haar eigen land heeft veranderderd - lees: politiek - schudt ze van nee. "Het gaat vooral over hoe ik zelf in het leven sta."