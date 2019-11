Infoavond over asielcentrum in Bilzen laat buurtbewoners nog met vragen achter

In de nacht van 10 op 11 november werd brand gesticht in het toekomstige asielcentrum. Sindsdien houdt de politie de buurt nauwgezet in de gaten. Er zijn ook vijf veiligheidscamera’s geplaatst.

Als gevolg van de brandstichting is het nog onzeker wanneer het asielcentrum kan opengaan. Maar de oorspronkelijke datum van 15 december wordt zeker niet gehaald. "De vraag is vooral: wanneer komt het? Komt het er? En wie gaat daar uiteindelijk terechtkomen? Door de brand die er plaatsgevonden heeft, is het nog een licht virtuele oefening", geeft Sauwens toe. "Zodra wij ingelicht worden over de openingsdatum, informeren we eerst de buurtbewoners. "

Er is al een actieplan klaar met de oprichting van een contactpunt en een infomarkt. De infomarkt heeft plaats op 7 en 8 december.