Al 9 Belgische IS-vrouwen ontsnapt uit Koerdische kampen: wie zijn ze en waar gaan ze naartoe?

Wielandt kreeg in totaal 3 kinderen. Haar eerste kind werd geboren in ons land, en nam ze mee toen ze vertrok naar Syrië. Toen Wielandt daar in 2014 hoogzwanger was van haar tweede kind, werd ze terug naar ons land gebracht, met hulp van de Belgische autoriteiten. Ze beviel hier dan van dat kind. Wielandt brak niet met haar verleden, en bleef in hetzelfde milieu hangen. Voor de doopsuiker van dat tweede kind, zou Wielandt de vlag van IS hebben gebruikt. Ze zou haar kinderen, net als haar vriendin Bouchra, namen hebben gegeven die verwezen naar de jihad. In de zomer van 2015 keerde ze terug naar Syrië. Daar kreeg ze een derde kind.



Na de val van IS kwam Wielandt terecht in het kamp Al Hol, en uiteindelijk Ain Issa. Daar kon ze vluchten, en intussen is ze in Turkije terechtgekomen. Waar ze precies is, is niet duidelijk. In ons land werd Wielandt eind oktober in beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en 8.000 euro boete voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Als ons land officieel op de hoogte wordt gesteld door de Turkse autoriteiten dat Wielandt is gevat, zal het federaal parket om haar uitlevering vragen zodat ze haar straf hier kan uitzitten. De kinderen zullen dan wellicht bij een familielid of een voogd geplaatst worden.