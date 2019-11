Israël: ontslagnemend premier Netanyahu officieel in staat van beschuldiging gesteld

Dat Netanyahu nu officieel wordt beschuldigd is niet echt een grote verrassing. De Israëlische premier wordt verdacht in drie verschillende dossiers. Eén zaak heeft te maken met dure cadeaus; in twee andere dossiers wordt Netanyahu aangeklaagd omdat hij aan mediabedrijven voordelen zou gegeven hebben in ruil voor positieve verslaggeving. De hoogste Israëlische openbare aanklager in rang heeft nu dus gezegd dat die aanklachten terecht zijn. Met andere woorden : er komt een proces.