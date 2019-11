Verbrande koala herenigd met zijn redster in Australië: "Het weerloze dier ging recht op de vlammen af"

In het Port Macquarie Koala Hospital in Australië hebben Toni Doherty en de koala Lewis elkaar weergezien na de dramatische gebeurtenissen van afgelopen dinsdag. Toen redde Doherty het dier dat dreigde om te komen in een bosbrand. De afgelopen weken zijn in het ziekenhuis al tientallen dieren opgevangen die het slachtoffer werden van de hevige bosbranden. Bekijk hierboven beelden van het weerzien tussen koala Lewis en Toni Doherty.