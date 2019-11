Axel De Winne uit Aalst is de beste grootkeukenchef van België

Elk jaar reikt de Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks een prijs uit voor de beste chef van een grootkeuken en dit jaar gaat die prijs naar Axel De Winne uit Aalst. De kok maakt elke dag eten klaar voor ruim 550 mensen: bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum en leerlingen en personeel van drie Zottegemse scholen. De Winne is erg blij met de prijs.

Grote eer

"Het is een grote eer. Het is pas de tweede keer dat ik meedoe aan de wedstrijd van de vereniging en de tweede keer was meteen de goede keer." De Winne heeft naast zijn dagelijkse klanten ook nog een eigen traiteurzaak. Het ene is voor De Winne niet belangrijker dan het andere. "Voor de bewoners van het zorgcentrum zijn er twee dingen erg belangrijk: hoe wordt het weer vandaag en wat schaft de pot", lacht hij. "Voor veel senioren is het eten zelfs één van de hoogtepunten van de dag."

Goedkoop maar lekker

Koken in een grootkeuken is een echte uitdaging want de prijs voor het eten mag niet te hoog zijn en toch moet het lekker en kwalitatief zijn. Dat vraagt extra creativiteit van de chef. "Ook voor de wedstrijd moesten we werken met een vastgelegd budget van amper 8 euro per persoon. Dat is weinig en dus moet je goed nadenken over welke producten je gaat gebruiken. Zo kan je niet met kaviaar gaan koken. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven."

Koken met noten

De Winne won de wedstrijd met een bijzonder driegangenmenu. Het voorgerecht bestond uit een cannelloni van wijting met jus van strandkrabben, de hoofdschotel was Zeeuws spek in een marinade met wintergroenten en aardappelpuree met hazelnoten. Voor het dessert voerde De Winne een echte krachttoer uit.

Gaatjes boren

"Ik heb twee chocoladebollen aan elkaar gehangen. Daarvoor moest ik een perfect gaatje in de chocolade kunnen boren. Ik heb er zelfs een nieuw boormachine voor gekocht", lacht De Winne. In de chocoladebollen zat koud geklopte sabayon met een coulis van rode bosvruchten. "Het dessert had een echt belevingseffect. Om het op te kunnen eten moet je de chocoladebollen met een lepel kapot slaan, de inhoud loopt er dan langzaam uit."

Eindejaarsdrukte en verhuizing

De nieuwe boormachine die De Winne kocht zal nog van pas komen want hij is druk bezig met verbouwen. "Ik woon nu nog in Gijzegem maar heb een huis gekocht in Mere. Ik ga mijn traiteurzaak ook naar daar verhuizen. Er is dus nog wel wat werk voor de boeg", zegt De Winne. Het belooft voor hem extra druk te worden want de feestdagen staan voor de deur. "We gaan eens bekijken of we het winnende menu binnenkort kunnen aanbieden."