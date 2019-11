Kunstenaars en ondernemers palmen oude bibliotheek van Mechelen in

Creativiteit stimuleren

Artenova zat tot voor kort in een oude meubelzaak in de stad. "Het is de bedoeling dat we een groot leegstaand gebouw tijdelijk invullen en ter beschikking stellen van jonge kunstenaars en ondernemers om hun concept te ontwikkelen of een onderneming te starten, zonder dat er veel extra kosten aan verbonden zijn," zegt schepen van Werk en Ondernemen Greet Geypen. "Het stadsbestuur wil op deze manier creatief ondernemerschap helpen en stimuleren."

Projectontwikkelaar gezocht

Maar ook nu zullen de gebruikers er maar tijdelijk terecht kunnen. "De oude bibliotheek zal ter beschikking zijn tot september 2021," zegt de schepen. "Ondertussen wordt er gezocht naar een private partner om hier een woon- of kantoorproject te realiseren." De bouwwerken zouden dan ook eind 2021 moeten kunnen starten.