Landbouwer (68) in Veurne wordt meegesleurd door mestkar en sterft

Het ongeval gebeurde rond 17 uur, op het erf van zijn zoon. Dat ligt in De Moeren, tussen Adinkerke en Veurne. De landbouwer had zijn bedrijf sinds zijn pensioen overgelaten aan zijn zoon, maar gisteren kwam hij helpen. Om een nog onduidelijke reden raakte zijn trui verstrikt in de koppeling tussen de tractor en de mestkar. "Hij is daar met zijn lichaam rondgedraaid. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stierf hij aan zijn inwendige verwondingen", zegt Patty T'Jonck, van het parket van West-Vlaanderen.