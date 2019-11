Mama en beste vriendin van overleden Hendrik zetten zich samen in voor De Warmste Week

“Het is Hendrik zijn testament dat alles heeft teweeggebracht”, vertelt mama Veronique Lampo. Hendrik Van Dale verongelukte in januari 2017. In zijn testament vroeg hij aan zijn ouders om zijn spaarcenten aan een goed doel te schenken en dat deden ze via De Warmste Week. “We beseften al heel vlug dat dat voor ons enkel een begin was, geen einde. We hebben toen besloten dat jaarlijks te hernemen, met de Hendrik Foundation.”

Pete Doherty helpt sokken verkopen

“We hebben al optredens georganiseerd, wandeltochten gedaan, sokken verkocht, noem maar op.” De sokkenverkoop was een groot succes vorig jaar, dus dat doen ze dit jaar opnieuw. En daarvoor kregen ze hulp van een rockmuzikant die veel betekend heeft voor Hendrik. “Pete Doherty van The Libertines was een goede vriend van Hendrik. Pete blijft geëngageerd en heeft deze week de sokken verkocht op een optreden van hem.”

Gedichtenbundel over Hendrik

De Hendrik Foundation krijgt dit jaar ook geld via Emma Van der Bracht, de beste vriendin van Hendrik. “Ik schrijf heel graag en heb een gedichtenbundel over Hendrik gemaakt. Die heet "Dagen zonder jou". Elk gedicht is getiteld met hoeveel dagen ik op dat moment zonder Hendrik was. De bundel gaat over rouw, over verlies, maar ook over vriendschap en de kleine dingen waaraan je je kan vasthouden.”

“Ik ben niet beginnen te schrijven met het idee van: ik ga hier iets van maken. Ik schreef altijd gewoon voor mezelf. Maar vorig jaar tijdens De Warmste Week raakte ik geïnspireerd en besloot ik zelf ook actie te ondernemen. En het heeft mij ook veel geholpen om daarmee bezig te zijn. Het schrijven was voor mij een manier om met de pijn om te gaan.”

“De teksten van Emma pakken mij recht in het hart. Ze schrijft zo mooi. En de emoties zijn enorm herkenbaar”, zucht mama Veronique. “Ik had het voorrecht om in het verleden al verschillende teksten van Emma te lezen. Maar om ze nu zo in een bundel te zien… Het is echt fenomenaal.”

Nieuwe vriendschappen

Na zijn dood zijn de vrienden van Hendrik bij Veronique beginnen langs te gaan, vertelt Emma. “Wij kenden Hendrik door onze studies in Gent. Wij zagen elkaar dus ook alleen in Gent, niet bij elkaars ouders thuis of zo. Maar dat is kort erna begonnen en is erna eigenlijk niet meer gestopt. We hebben er enorm veel aan van elkaar te blijven zien. En we houden Hendrik in leven door over hem te blijven praten.”

En net dat praten is zo belangrijk, vindt Veronique. “Rouwen is een eenzaam proces. Dat merk ik zowel bij Hendrik zijn vrienden als bij mezelf en andere ouders die een kind zijn verloren. Je bent soms heel alleen. En dan helpt het enorm om te weten dat iemand echt luistert. Ik ben heel veel oude vrienden verloren, want zij konden er niet mee omgaan. Maar bij de jeugd, bij de vrienden van Hendrik, kon ik wel terecht. En na drie jaar nog steeds. Daar ben ik zo dankbaar voor.”

“Ik herinner me nog het moment dat ze voor het eerst voor mijn deur stonden. Ik keek naar al die gezichtjes en dacht dat ik nooit al hun namen zou kunnen onthouden. Tien minuten laten waren wij allemaal over Hendrik aan het praten, aan het lachen en aan het huilen. Dat ik dat cadeau heb mogen krijgen!”

Je kan de gedichtenbundel van Emma Van der Bracht bestellen via deze link.