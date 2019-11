Medeoprichter radicale klimaatbeweging Extinction Rebellion: "Holocaust was zo goed als normale gebeurtenis"

"Het feit is dat het in onze geschiedenis regelmatig gebeurt dat onder slechte omstandigheden miljoenen mensen omgebracht worden", zegt de 52-jarige Brit in Die Zeit. Als voorbeeld noemt hij de Belgen in Congo: "In de late negentiende eeuw kwamen de Belgen naar Congo en ze hebben de Congolezen gedecimeerd."

"Genocides zijn er de afgelopen 500 jaar constant geweest en om eerlijk te zijn: dat is eigenlijk een normale gebeurtenis. Zo was de Holocaust "just another fuckery in human history" (vrij vertaald: een stuk kloterij in de menselijke geschiedenis)", aldus Hallam.