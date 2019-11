Moordenaarskoppel Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker opgepakt in Ivoorkust

Het koppel Lacote-Van Acker is al sinds 1996 op de loop. Hilde Van Acker – afkomstig van Sint-Niklaas - en haar vriend en notoir oplichter Jean-Claude Lacote vermoordden toen een Britse zakenman in De Haan. Hij werd door het duo afgemaakt met twee kogels in de nek. De zakenman was erachter gekomen dat hij door Lacote werd opgelicht.

Lacote en Van Acker zaten even vast voor de feiten, maar werden vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. Ze vluchtten naar Zuid-Afrika waar ze een luxueus leventje leidden, gefinancierd door de oplichtersactiviteiten van Lacote. In 2011 werden de twee in Brugge veroordeeld tot levenslang. Sindsdien stonden ze op de Belgische mostwantedlijst van het FAST-team van de federale politie.