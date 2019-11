N-VA-onderhandelaar Lorin Parys bezorgd dat Open VLD en CD&V voor paars-groen gaan: "Ze moeten kleur bekennen"

N-VA-onderhandelaar Lorin Parys is bezorgd dat Open VLD en CD&V de mogelijkheid voor een paars-groene regering niet meer uitsluiten. Hij stelt vast dat de sleutel voor de federale formatie in hun kamp ligt. “Ofwel kunnen ze meegaan in het verhaal dat Paul Magnette het liefste wil schrijven, ofwel stappen ze in een verhaal waarin we toch proberen om een centrum-rechts beleid met een Vlaamse meerderheid mogelijk te maken. Het is aan die twee partijen om daarover kleur te bekennen”, zegt Parys in “De ochtend” op Radio 1.