Natuurpunt redt zeldzame rozen in Vlaams-Brabant

Natuurpunt heeft wilde rozen aangeplant in enkele gemeenten in het oosten van Vlaams-Brabant. Kevin Lambeets van Natuurpunt: "16 van de 19 rozensoorten die hier voorkomen, zijn bedreigd. Dat komt omdat er heel wat haagkanten verdwenen zijn waar rozen groeiden." En ook het gebruik van pesticiden heeft ervoor gezorgd dat rozen verdwenen zijn.

Dieren blij met rozen

Natuurpunt is niet alleen bezig met het planten van rozen, ze zijn ook aan het inventariseren zodat ze een beeld krijgen van welke rozensoorten er nog zijn in Vlaams-Brabant. En ze verzamelen ook de zaden van zeldzame rozen. "We hebben de rozen eerst geteeld en dan zijn we die gaan planten op de plekken waar de rozensoorten vroeger groeiden", vertelt Kevin.

"We hebben er geplant in de Getevallei in Zoutleeuw en Linter en ook in Kortenaken en Geetbets." En er zijn nog goeie redenen om opnieuw rozen aan te planten: "Het brengt structuur in het landschap en het trekt ook dieren aan. En de rozenbottels zijn voedsel voor vogels."