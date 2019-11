De aanklacht tegen "kat met negen levens" Benjamin Netanyahu schudt de kaarten door elkaar in Israël

Wat dat betekent voor Likoed, voor de regeringsvorming en voor nieuwe verkiezingen is nu even spannend als onzeker. In een haast onmogelijk soepel scenario scheurt de partij onmiddellijk, en toont een belangrijk aantal Likoed-parlementsleden zich toch nog bereid om met Benny Gantz van de centrumpartij Blauw-Wit een coalitie te vormen. Gantz heeft zijn kans om een coalitie op de been te brengen sinds woensdag dan formeel wel verkeken, in de schoot van het parlement zou zo'n herschikking alsnog mogelijk zijn binnen een termijn van drie weken.

Laten we er toch van uit gaan dat het zo'n vaart niet loopt en dat er wel degelijk nieuwe verkiezingen komen. Ook dan kan Netanyahu als kopman van zijn partij worden uitgedaagd. Hij kan die strijd winnen of verliezen. Wint hij die (nog steeds het waarschijnlijkste verloop), dan kan hij campagne voeren in de rol van de valselijk beschuldigde maar strijdvaardige leider. Of hem dat veel of weinig stemmen oplevert, staat nog te bezien.

Verliest hij die strijd om het leiderschap, kan er een ander Likoed komen - een Likoed met een andere stijl en toon. Of dat de partij weer zal vooruithelpen, kan nu ook niemand voorspellen. Toch mag je aannemen dat een coalitievorming met Blauw-Wit dan iets makkelijker zou worden. De persoon van Netanyahu was voor Blauw-Wit een belangrijke sta-in-de-weg.

Wat er ook van zij, Netanyahu is een kat met negen levens. Hij is al veel vaker afgeschreven en politiek dood verklaard en wist toch steeds weer stand te houden. Hij zal er alles aan doen om zo lang en zo ver mogelijk uit de klauwen van het gerecht en uit de gevangenis te blijven. Daarvoor helpt het als hij premier kan blijven. Zijn persoonlijke en politieke agenda gaan nu meer dan ooit hand in hand.