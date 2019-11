Nieuwe getuigenissen tegen Vlaamse pedoseksuele pater op missie in Afrika: "Wat hij met mij deed, was vreselijk"

De priester, die lid is van de orde van de salesianen, is alvast geen onbesproken figuur. In 2012 werd hij nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden nadat hij op het internaat van de Don Bosco-scholen in Gent twee minderjarige jongens seksueel had misbruikt. De man kreeg een contactverbod met kinderen, maar de orde van de salesianen besloot de man toch uit te sturen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij voor Caritas Centreafrique werkte in een vluchtelingenkamp in Kaga-Bandaro. Caritas is een katholieke hulporganisatie die armoede wil bestrijden.