Mechelen krijgt nieuwe stadsbioscoop in Oude Stadsfeestzaal: “Historische elementen blijven behouden”

De Oude Stadsfeestzaal in Mechelen wordt omgetoverd tot stadsbioscoop. “Er kon geen nieuwe feestzaal komen, want het gebouw voldoet niet aan de strenge akoestische normen zoals geluidshinder naar de omgeving”, zegt schepen van Monumenten, Koen Anciaux. “Daarom is een stadsbioscoop een goede herbestemming.”



In het gebouw komt een box met drie kleine, gestapelde filmzalen. De architectuur van de stadsfeestzaal bewaart daardoor haar historisch, waardevol kader. “De inkomhal in interbellumstijl, de gebogen en gedecoreerde bühne, de rondboogarcades en de sierlijke balustrade blijven tot hun recht komen en bieden volgens mij zelfs een meerwaarde”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer. “Mechelaars en bezoekers krijgen er dus weer een karaktervolle cultuurplek bij.”

De werken starten volgende maand en zullen meer dan twee miljoen euro kosten. De bioscoop zou in 2021 moeten opengaan.