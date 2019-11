Verenigingsleven sluit zich aan bij cultuursector met acties tegen besparingen Vlaamse regering

"Het is gek dat de regering bespaart net op wat Vlaanderen bijzonder maakt, zoals onze kunsten en ons verenigingsleven", zegt Wouter Hillaert van de burgerbeweging Hart Boven Hard, die de brief mee ondertekende. "6 procent lijkt niet zoveel, maar het is wel de zoveelste besparing. Van heel veel verenigingen hoor je dat ze op hun tandvlees zitten. Dat gaat niet over een kleine niche in onze samenleving, dat gaat over miljoenen Vlamingen die zich elke week engageren in een van die verenigingen. Die voelen dat aan den lijve."