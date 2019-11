Nieuwe poging tot reconstructie moord op Julie Van Espen

Maar op dit moment is er dus een nieuwe poging tot reconstructie bezig. Op aangeven van Bakelmans zelf, aldus zijn advocaat Dimitri de Béco. Verrassend, aangezien na de eerdere mislukte reconstructie bleek dat een nieuwe poging zeer moelijk zou worden. Op de plaats waar de moord gebeurde, werd namelijk gewerkt: "Het is daar een werf en zo'n wedersamenstelling is niet in 1,2,3 georganiseerd. De omstandigheden gaan veranderen, dus nu was het echt wel het moment voor de verdachte om te laten zien wat er precies gebeurd is," klonk het toen bij het parket.