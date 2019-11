Oproep: vijf jaar geleden stierf Luc De Vos, waarom blijft zijn muziek u raken?

“Alleen Luc blijft bestaan”, klonk het na het overlijden van Gorki-frontman Luc De Vos op 29 november 2014. 5 jaar na zijn dood zoekt VRT NWS fans die in een korte videoboodschap willen praten over zijn muziek en over de invloed van zijn teksten op uw leven. Legt u vandaag bijvoorbeeld nog vaak zijn muziek op? Zijn de nummers en teksten tijdloos voor u en waarom hebben ze een speciale betekenis voor u? Laat het ons weten via onderstaand formulier, we nemen daarna mogelijk contact met u op.