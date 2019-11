Personeel Antwerpse musea houdt protestactie: "We zijn al drie jaar een speelbal"

Zo'n 80 personeelsleden en sympathisanten van het Fotomuseum, DIVA (museum voor diamant, juwelen en zilver) en het Modemuseum hebben vanmorgen een protestmars gehouden langs de musea tot aan het kabinet van schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Het personeel werkte eerst voor de provincie, dan voor de Museumstichting, en vanaf januari vallen ze onder de bevoegdheid van de stad Antwerpen. "We zijn al drie jaar lang een speelbal, en we zijn het zat", zegt één van de personeelsleden.

Grote onzekerheid

"Binnen een dikke maand is de stad onze werkgever, maar we weten nog altijd niet exact waar we aan toe zijn", zegt een administratief bediende van DIVA. "We horen dat we vakantiedagen moeten afgeven en dat we minder gemakkelijk op pensioen kunnen gaan. Wij moeten maar slikken wat ze ons allemaal voorschotelen."

"Toen we nog voor de provincie werkten, waren we vragende partij om voor de stad te gaan werken, maar dan wel onder de huidige werkafspraken. Door de tussenstap bij de Museumstichting kan de provincie nu niet meer voor ons onderhandelen. We zeggen niet dat de stad een slechte werkgever is, maar we willen wel graag behouden wat we nu hebben."

Ruimte voor onderhandelen

Schepen Ait Daoud is momenteel in het buitenland, maar de actievoerders werden uiteindelijk wel ontvangen op het kabinet. Ze eisten er dat de stad ruimte maakt voor onderhandelingen over de overgangsmaatregelen en dat ze meer duidelijkheid geeft over de gevolgen voor elke individuele werknemer.