Podiumbouwer over klimaatneutrale tournees: "Gaat niet alleen over CO2-uitstoot, maar ook over duurzame materialen"

De podia die Stageco bouwt, worden doorgaans niet met het vliegtuig verscheept. "Dat is heel uitzonderlijk het geval. We proberen dat te vermijden, want het is heel duur om een podium met het vliegtuig te transporteren."

Stageco zet ook hard in op hergebruik van materialen. "Wij proberen het verschil te maken door materialen te gebruiken die heel duurzaam zijn en die na een tournee kunnen worden gerecupereerd voor een andere tournee. Ik denk dat we bij de meeste tournees er in slagen van tachtig tot negentig procent van het materiaal te hergebruiken voor volgende tournees. Dat mag ook niet uit het oog verloren worden. De milieuproblematiek gaat niet alleen over CO2-uitstoot, maar het gaat ook vooral over duurzaamheid. We gebruiken materialen die we niet weggooien, maar terug gebruikt worden", zegt Hedwig De Meyer.

De podiumbouwers denken al langer dan vandaag na over milieubewuste keuzes. "Er wordt al een tijd in vraag gesteld of het niet beter zou zijn voor het milieu om de optredens enkel in een paar grote centrumsteden te organiseren, bijvoorbeeld Londen en Parijs. Zo moet je niet altijd rondtrekken met al die podiums. Uit onderzoek bleek dat de milieueffecten daarvan veel negatiever zijn dan wanneer de bands van plaats naar plaats reizen. Die CO2-uitstoot van de mensen die naar de optredens reizen is veel groter dan de CO2-uitstoot van de vrachtwagens die nodig zijn om de podia van plaats naar plaats gebracht worden."

"We zijn een deel van de maatschappij. De vrachtwagens worden properder en het materiaal wordt duurzamer. Ik ben er optimistisch in. Ik denk dat we in de toekomst nog veel verder kunnen gaan. De stroomvoorziening is een ander departement. Vandaag gebeurt dat met generatoren. Die zouden in de toekomst aangedreven kunnen worden door waterstof of zonne-energie. Die technologieën moeten nog evolueren om dat echt te kunnen doen", besluit Hedwig De Meyer.

Beluister het gesprek met Hedwig De Meyer uit "De wereld vandaag" hier: