Waterstof uit Chili of Oman naar België brengen? 7 grote spelers uit energiesector en scheepvaart bestuderen het

Waterstof is een gas dat niet vrij in de natuur voorkomt, en dat dus geproduceerd moet worden. Bijvoorbeeld door water te splitsen in waterstof en zuurstof, onder invloed van elektriciteit. Als die elektriciteit afkomstig is van een duurzame bron als zon of wind, wordt de waterstof die op die manier wordt geproduceerd, "groene waterstof" genoemd. De waterstof kan dan dienen als schone brandstof, als grondstof in een chemisch proces of om er opnieuw elektriciteit mee te maken.

Op dit moment (en ook op termijn) hebben we bij ons niet genoeg zon en wind om zelf voldoende groene waterstof te produceren. Net zoals we nu olie invoeren, zouden we die groene waterstof moeten invoeren. Daarover gaat deze studie dus. De import zou kunnen gebeuren uit landen waar er een overschot aan zon en wind is, zoals Chili of Oman. Die waterstof zou dan per schip naar de haven van Zeebrugge of Antwerpen vervoerd worden. Waarschijnlijk in vloeibare vorm.

“Als internationaal vervoerder van aardgas en andere petrochemische gassen wil Exmar helpen onderzoeken hoe de transportketen van waterstofgas op de meest efficiënte en economische manier kan ontwikkeld worden,” zegt Nicolas Saverys van Exmar.