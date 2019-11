Prins Andrew legt publieke functies neer: "Vermijden dat koningin Elizabeth mee schade lijdt"

Epstein stierf afgelopen zomer in de cel. Hij zat in voorarrest op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van heel jonge meisjes in zijn huizen in New York, Florida en de Caraïben. Epstein was vooral bekend door zijn rijkdom en connecties in de hoogste kringen en mocht prins Andrew tot zijn kennissenkring rekenen. Giuffre, een van Epsteins slachtoffers, zegt dat ze tussen 2001 en 2002 misbruikt werd door prins Andrew, in Londen, in New York en op een privé-eiland van Epstein in de Caraïben.

Prins Andrew liet eerder in een verklaring weten "geschokt" te zijn door de berichten over Epstein, maar nam nooit echt duidelijk afstand. Afgelopen weekend ging hij in een interview op BBC wel dieper in op zijn banden met Epstein én op de beschuldiging van misbruik aan zijn adres. Volgens velen een bijzonder pijnlijk en rampzalig interview. Dat lijkt de emmer te hebben doen overlopen.