Reactie De Lijn op elektrische bussen Brugge: "Technologie om bussen op te laden is verouderd"

De elektrische bussen van De Lijn zijn vier jaar geleden aangekocht. Ze werden feestelijk aangekondigd als "de eerste draadloos geladen, volledig elektrische bussen van het land". Maar gisteren achterhaalde Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht van SP.A uit Brugge dat het laadpunt van De Lijn niet werkt en de bussen al twee jaar niet meer gebruikt worden.

Bussen ombouwen

"Klopt", zegt Inge Pieters van De Lijn: "Die bussen werden opgeladen met inductie. Maar ondertussen is gebleken dat die technologie achterhaald is en niet meer gebruikt wordt voor elektrische bussen. We gaan nu bekijken of we de bussen kunnen ombouwen om ze daarna toch weer te kunnen gebruiken."