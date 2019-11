In moeilijke verkeerssituaties zijn oudere bestuurders vaker betrokken bij ongelukken. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die er iets aan wil doen, met speciale praktijklessen voor senioren. Een investering in de toekomst, want er zullen de volgende tien jaar twintig procent meer 65-plussers in het verkeer komen.