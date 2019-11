Schenk een museumbezoek aan wie het niet kan betalen

De musea werkten hiervoor samen met Enchanté. De vzw is een burger­initiatief dat er al voor zorgde dat je in Gentse cafés ook al een koffie kan kopen voor iemand die dat niet kan betalen. De vzw heeft de ervaring en het contact met de doelgroep al, dus waren zij perfect als raadgever in het initiatief in de Gentse musea.

Lisa Rutsaert is toegankelijkheidsmedewerker van de twee musea: "We willen de financiële drempel verlagen. Het is hetzelfde principe als bij Enchanté vzw, maar bij ons kan je dan gratis een tentoonstelling bezoeken."

Hoe het werkt

"Als je het museum komt bezoeken, dan kan je je eigen ticket betalen, en ook een extra voor iemand die het geld niet heeft. Je vult een papiertje in en als er iemand binnenkomt die het niet kan betalen, dan kan die daar gebruik van maken. Een beetje zoals een cadeaubon, maar alleen blijft die in het museum."

De musea hebben de nood al meermaals gezien: "We krijgen vaak groepen over de vloer die niet de mogelijkheid hebben om het museum te bezoeken. Een gids is al heel duur en de toegangsprijs komt er dan ook nog eens bij. Er zijn ook mensen die gewoon binnenkomen om de warmte op te zoeken, en het zou leuk zijn voor die mensen dat ze dan ineens ook het museum kunnen bezoeken."

Experiment

"Het is niet dat we een grote toeloop verwachten ineens, het is een eerste kleine stap. Het gaat om een experiment, en daarom vroegen we ook aan Enchanté vzw wat zij zelf vonden van het initiatief. Zij hebben tenslotte al het vertrouwen gewonnen van die doelgroep. Maar ze waren enthousiast en willen mee opvolgen hoe het verloopt. Misschien blijkt de drempel toch nog steeds te hoog, en moet er iets georganiseerd worden zoals een groepsuitstap. We zullen dat moeten afwachten."

Vanaf vandaag kan je dus in het Huis van Alijn en het Industriemuseum een uitgesteld museumbezoek kopen.