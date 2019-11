Schoolbus brandt volledig uit in Sint-Laureins

Donderdagochtend rond 7.30 uur is een schoolbus volledig uitgebrand op de Boterhoek in Sint-Laureins. De bus van een privémaatschappij uit Beernem was op weg naar MPI De Bevertjes in Oedelem, in West-Vlaanderen. Toen het voertuig vuur vatte, was de chauffeur op weg naar het eerste kindje. Het bedrijf beschikt over meerdere busjes. Het vervoer van de kinderen komt de komende dagen dus niet in gedrang.

Volledig uitgebrand

De brandweer kwam snel ter plaatse. “Bij de aankomst zagen we vooral uitslaande vlammen aan de linkerkant en tussen de cabine en de opbouw van de bus. We hebben de brand geblust, maar er was niets meer aan te doen en de bus is volledig uitgebrand”, zegt Patrick Wallaert van de brandweer.

“De buschauffeur was onder de indruk maar hij had de bus al verlaten”, gaat Wallaert verder. “De begeleidster, die ook op de bus zat, was ook al uitgestapt. We hebben voor alle zekerheid wel een ziekenwagen besteld om eerste zorgen toe te dienen.”

Voorlopig is het onduidelijk hoe de bus vuur heeft gevat. De bus was nog maar twee maanden oud.