22 meter hoge kerstboom is aangekomen op Brusselse Grote Markt

Tweeëntwintig meter hoog is de kerstboom op de Grote Markt in Brussel. De boom werd dit jaar geschonken door de Waalse stad Stavelot, ter herdenking van de solidariteit die de Brusselaars aan de stad hebben getoond na de Slag om de Ardennen in 1945.

Nordmann

Woensdag werd de majestueuze nordmannspar gekapt in het Natuurpark van de Hoge Venen. In overleg met de eigenaar van het terrein waarop de boom staat, zal de stad Stavelot wel een nieuwe nordmann van dezelfde kwaliteit planten.

Brusselse Grote Markt

Met een speciaal konvooi werd de boom vannacht naar de Grote Markt in Brussel vervoerd, waar hij naast de traditionele levensgrote kribbe wordt neergezet. Zondagmorgen wordt de spar versierd met 140 rode kerstballen, anderhalve kilometers slingers, 120 bollen in de nationale kleuren en 50 houten mannetjes om 400 jaar Manneken Pis te vieren.

Het allerbekendste manneke van Brussel is dit jaar het symbool van de eindejaarsfeesten en speelt daarom een belangrijke rol in het klank-en-lichtspel op de Grote Markt.