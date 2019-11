Giuliani is de voormalige burgemeester van New York en de huidige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij is geen lid van het presidentiële kabinet en onderhandelde buiten de officiële diplomatieke kanalen met Oekraïne. Hij is een sleutelfiguur in het impeachmentonderzoek. Giuliani was ook in contact met Sondland, Perry en Volker, ook wel eens de “drie amigo’s” genoemd. Hij communiceerde met hen over de prioriteiten en verwachtingen van president Trump. Giuliani weigert te getuigen.