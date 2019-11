Veel giswerk over federale regeringsvorming: "Een ding is zeker, we staan veraf van de ontknoping"

Wil Open VLD nog steeds rituele verbranding Ecolo-programma?

Ook bij Open VLD wordt met veel aandacht gekeken naar wat N-VA van plan is bij de federale regeringsvorming. "Bij Open VLD is het punt dat men zich echt afvraagt wat de intentie is van de N-VA. Wil de N-VA echt wel in een regering gaan? Open VLD vreest dat als de blokkering van het land nog heel lang aanhoudt, vooral de extremen zullen winnen. Ze denken dat als het land uit evenwicht raakt, de problemen nog zullen toenemen. Ze vragen zich af of paars-groen mogelijk is", zegt Pieterjan De Smedt.

"Het verschil tussen Open VLD en N-VA is dat er tegen Open VLD in Franstalig België veel minder weerstand is. Paul Magnette kan Open VLD veel meer trofeeën geven, die hij niet aan de N-VA kan geven. In Franstalig België ligt het moeilijk dat er met N-VA in zee gegaan wordt. Bij Open VLD kan Magnette wel wat cadeaus geven als hij zonder de N-VA kan werken. Dat kan ook inhoudelijk voor de bedrijven en de ondernemingen."

Er wordt bij Open VLD afgewacht hoe het zal evolueren. Binnen de partij ligt het gevoelig. Een tijd geleden zei Egbert Lachaert van Open VLD dat ze in een paars-groen verhaal moeten gaan samenwerken met Ecolo. Lachaert zei dat als ze met Ecolo in zee zouden gaan, die partij haar programma ritueel zou moeten verbranden. De opening groeit daar nu een beetje.

“Het gaat niet over het gehele programma, maar het gaat mij om het sociaal-economische", zei Lachaert in "Terzake". "We gaan moeten hervormen om de staatsschuld en de begroting onder controle te krijgen. We zullen elkaar moeten vinden als we dat moeten doen. Ik weet alleen dat het bijzonder moeilijk zal zijn om de twee sociaal-economische programma’s samen te brengen. We zijn een jaar zonder regering. De vraag is of het mogelijk is om een inhoudelijk akkoord te vinden.”

Bekijk de stand van zaken bij Open VLD en lees verder onder de video: