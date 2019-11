5e presidentieel debat bij Democraten in VS: "Rijzende ster Pete Buttigieg is een man om rekening mee te houden"

Alle ogen waren gericht op Pete Buttigieg, burgemeester van South Bend in de staat Indiana. Sinds kort leidt hij in de peilingen in de staat Iowa, waar over 2,5 maanden de eerste voorverkiezingen zullen plaatsvinden. "Er werden daarom veel aanvallen op hem verwacht, maar die kwamen maar moeilijk op gang", zegt Soenens. "En hij bood goed weerstand. Zo wierp Amy Kobluchar op dat zij als senator veel meer ervaring heeft, in tegenstelling tot Buttigieg, burgemeester van een klein stadje. 'Maar wel in een gebied waar Trump de verkiezingen won. Ik weet wat het is om bestuurder te zijn in het midwesten, in de oude industriegebieden, daardoor ken ik de echte problemen daar', antwoordde Buttigieg. 'Ik heb in het leger gediend en ik weet ook wat discriminatie is', verwijzend naar het feit dat hij homo is."

"Voor mij is Buttigieg de winnaar van de avond. Hij is een uitstekende debater, elke keer opnieuw. En hij staat nu niet alleen bovenaan in de peilingen in Iowa, maar ook in New Hampshire, de tweede staat waar er voorverkiezingen zijn. Dan heb je het grote momentum, de stuwkracht die je nodig hebt voor de rest van de voorverkiezingen. Hij is iemand om rekening mee te houden."