Schokkende beelden: "Het Journaal" had anders kunnen omgaan met de clip van Child Focus

"Het Journaal" spreekt over een stijging van 137 procent in de meldingen. Child Focus voert elk jaar campagne tegen beelden van kindermisbruik maar die campagnes hebben niet elk jaar evenveel impact. Als we campagnejaar 2018 vergelijken met campagnejaar 2014 (1.432 meldingen), is er maar een stijging van zo'n 20 procent. Het is een detail dat de zaken toch wat meer kadert, maar ik vind het in geen enkel medium terug. De cijfers staan nochtans gewoon in het jaarverslag van Child Focus.