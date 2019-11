Zestien mensen levend aangetroffen in vrachtwagen op ferry die op weg was naar Ierland

In een ferry die op weg was van Frankrijk naar Ierland zijn zestien verstekelingen levend aangetroffen in een vrachtwagen. De ontdekking was het werk van een bemanningslid van een ferry van de Stena Line. Hij hoorde geklop dat vanuit de vrachtwagen kwam. De ferry meerde rond 16.30 uur aan in Rosslare Europort.

De zestien verstekelingen zijn tussen 20 en 40 jaar oud. Ze zaten in een verzegelde en gesloten container. Zij zouden vijf dagen geleden uit België zijn gekomen. In de haven Rosslare Europort wachten de Ierse politie en de hulpdiensten de ferry op.

De verstekelingen zouden in goede gezondheid verkeren. Hun nationaliteit is niet bekend. De Ierse media melden dat ze mogelijk uit Azië of het Midden-Oosten komen.