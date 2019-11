Zwemmen in de Dender: volgende zomer kan het in Dendermonde

Voor het eerst zal je kunnen zwemmen in de rivier de Dender in Dendermonde. "Er was al veel vraag naar en daar willen we naar luisteren", zegt schepen van Sport en Natuur Nele Cleemput

Tijdelijk "zomerzwemmen"

Dendermonde is gelegen aan het water en dat moet benut worden, zegt schepen Nele Cleemput: "We willen dat het zwemmen in de Dender mogelijk is, daarom gaan we er komende zomer een buitenzwembad maken." Langs het Sas zal een afgebakend buitenzwembad gemaakt worden in de Dender. "Dat buitenzwembad zal open zijn van 21 juni tot 12 juli 2020. Wij zullen ook redders voorzien."

Zwemmen in de natuur

Bij het buitenzwembad komt ook wat organisatie kijken zegt schepen Cleemput: "De brandweer zal eerst kijken of het water veilig is, maar natuurlijk moeten we ook in de gaten houden of er geen blauwalg in het water zit." Het stadsbestuur is enthousiast over het "zomerzwemmen". "Er zijn veel mensen vragende partij naar. Maar het is ook gewoon leuk om te kunnen sporten in het water van onze eigen stad."