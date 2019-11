Zuiderse wijndruif Malbec groeit nu ook in Leefdaal

Een tijdje geleden hoorden we dat het aantal wijngaarden in Vlaanderen verdubbeld is tegenover pakweg 10 jaar geleden. Ook in Vlaams-Brabant stijgt het aantal wijngaarden, maar wel minder opvallend dan in de andere provincies. Dat zegt Peter Doomen van website WijnVanEigenBodem: "Dat komt omdat het Hageland een voortrekker was en daar nu weinig is bijgekomen. Er doen ook weinig wijndomeinen mee aan wedstrijden. In Vlaams-Brabant tel ik 58 actieve wijngaarden, waaronder heel wat hobbyisten. Er is ongeveer 58 hectare in productie met als grootste spelers Wijnkasteel Vandeurzen, Chardonnay Meerdael en Kluisberg."

Zuiderse Malbec in Vlaams-Brabant

Er komen niet alleen wijngaarden bij, ook de druivenrassen veranderen. Zo verrast één van de jongste wijngaardeniers Luc Colson uit Oud-Heverlee met wijn van Malbec, een druivenras dat we toch vooral uit Frankrijk en Argentinië kennen: "Iedereen verklaarde me gek, zei dat het niet zou lukken, maar na de voorbije warme zomers is dat wel gelukt, de komende jaren hoop ik op een grotere oogst. Dit jaar heb ik de Malbecdruiven laten rijpen tot half oktober."

Leefdaeler

Toen zakenman Luc Colson enkele jaren geleden een nieuwe uitdaging zocht en het wat rustiger aan wou doen, dacht hij een wijngaard in Zuid-Frankrijk over te kopen en daar te gaan wonen. Zo ver ging de midlifecrisis niet. Hij begon met een tiental planten in zijn tuin in Oud-Heverlee en later volgde een echte wijngaard op twee plaatsen in Leefdaal: "Ik kom hier elke dag 's ochtends voor mijn meetings en afspraken wat werken en ik werk 4/5de om de wijngaard te onderhouden."

"Ik doe er met mijn tractor een halfuurtje over van Oud-Heverlee naar hier in Leefdaal. Het is hier een ideale plek, een helling gericht op het zuiden. Bovendien werd hier van oudsher aan wijnbouw gedaan. Het is een dure hobby, op zo'n kleine schaal is het zeker niet rendabel. Ik ben begonnen in 2015 en heb nu mijn eerste echte oogsten. Van 2.000 bomen had ik zo'n 1.000 flessen en die waren meteen verkocht. Ik hou mijn prijzen op 10 euro per fles."