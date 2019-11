Steekproef van "De inspecteur" wijst uit: een op de vijf priorbrieven valt te laat in de brievenbus

Vorig jaar deden we een vergelijkbaar experiment, maar enkel met non-priorbrieven. Toen kwamen 81 brieven na één dag toe, dit jaar zijn dat er maar 17. De invoering van de priorzegel heeft dus duidelijk effect. "De priorzegel zorgt ervoor dat we de grote hoeveelheid brieven wat meer kunnen spreiden. Voor non-priors blijven we ernaar streven dat 97 procent binnen de 3 werkdagen geleverd wordt." In ons experiment is dat ook maar 89 procent. De overheid voert zelf dagelijks ook metingen uit. Daarin scoort Bpost ook beter dan in onze proef.

Heel bijzonder dit jaar is dat één brief niet toegekomen is bij de bestemmeling, maar bij de afzender. Die brief nemen we dan ook niet op in onze telling. "Dat moeten we met de lokale postbode bekijken," zegt Barbara. "Misschien was het een andere postbode dan gewoonlijk, of was de brief te licht, of was er een andere reden waarom hij niet geleverd is."