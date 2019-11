"Alcoholballon" nieuw fenomeen, maar groot risico volgens toxicoloog: "Gevaarlijker dan geleidelijke inname van alcohol"

De producent zegt ook dat het effect snel uitgewerkt is, al na een kwartiertje zou je uit je roes zijn. "Maar dat is helemaal niet wetenschappelijk bewezen", zegt Stove. "Het betekent misschien dat de alcoholconcentratie in je bloed op nul staat en dat je dus niet meer onder invloed bent, dat je met de auto zou kunnen rijden."

"Maar dat wil niet zeggen dat het effect van die roes weg is. Die alcohol werkt nog door in je hersenen en dat kan nog een tijdje blijven duren. Mensen kunnen valselijk denken dat ze nuchter zijn, maar dat is dus helemaal niet het geval."

En wat het effect is van die plotse pieken in je hersenen is ook nog niet onderzocht, zegt Stove.