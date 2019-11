"Al die miserie in de wereld. En toen mocht ik Tom Hanks interviewen…"

Het is al lang geen geheim meer: als iemand de titel van "liefste persoon in Hollywood" kan opeisen, dan is dat ongetwijfeld Tom Hanks. De nu 63-jarige acteur en tweevoudige Oscarwinnaar blijft vooral door zijn eenvoud en compleet gebrek aan kapsones vriendelijk voor iedereen die hij ontmoet, ook al kent hij hen van haar noch pluim. Dat mocht onlangs ook journaliste Taffy Brodesser-Akner ervaren, toen ze Hanks naar aanleiding van zijn nieuwste film "A beautiful day in the neighborhood" voor The New York Times mocht interviewen. Door het interview belandden haar depressieve gevoelens in de vuilbak. Op Twitter werd ze daarna overspoeld met verhalen van mensen die ook door Hanks charmante zelf begeesterd werden.