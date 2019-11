Alle Lambikbrouwerijen present tijdens "Dag van de Geuze" in Halle

Voor de 14e keer organiseren de Lambikstoempers en het Streekproducten Centrum deze "Dag van de Geuze". “We kunnen intussen gerust van een traditie spreken”, klinkt het bij de organisatie. Op het programma staan proeverijen van de enige echte lambikbieren. “We gebruiken enkel die waarvoor nog 100 procent lambik wordt gebruikt om oude geuze en oude kriek te bekomen. De gistcellen komen gewoon uit de lucht in de Zennevallei. Het is dus écht een streekproduct."

Klassiekers

De "Dag van de Geuze" is het enige evenement waar alle Lambikbrouwerijen uit de streek samenkomen. Denk maar aan Boon (Lembeek), Cantillon (Anderlecht), De Cam (Gooik), Drie Fonteinen (Beersel), Lambiekfabriek (Ruisbroek), Lindemans (Vlezenbeek), Mort Subite (Kobbegem), Oud Beersel (Beersel) en vele anderen.

Buitenland

Naast lambik schenken de brouwers ook geuze, kriek, faro, frambozenbier uit. En voor wie BOB is, is er koffie en frisdrank. Afspraak zaterdag 23 en zondag 24 november in het bovenzaaltje van het Streekproducten Centrum, Poststraat 3A in Halle. De toegang is gratis, maar het belooft druk te worden. Vorig jaar waren er 650 bezoekers, waaronder heel wat buitenlanders die kennis wilden maken met onze biertjes.